РИАМО - 13 июл. Почти 80 человек из Нигерии остались в Москве без обратного билета, их посольство собирается за несколько дней решить проблему возвращения на родину своих граждан, сообщил РИАМО в пятницу руководитель волонтерской организации «Альтернатива» Олег Мельников.

«Сейчас посольство Нигерии выделило деньги на заселение данных людей в хостелы на несколько дней. За это время нигерийское посольство обещало за эти дни решить вопрос с возвращением своих граждан на родину», - сказал Мельников.

Он отметил, что на данный момент почти 80 нигерийских граждан, которые находятся без обратного билета, обратились к волонтерам «Альтернатива».

«Они воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу, была масса обещаний, а также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно», - добавил Мельников.

По его словам, обратные билеты в Нигерию были аннулированы после того, как они прилетели в Россию, а деньги выведены мошенническим путем.

«Мы ожидали вообще поток девушек с Нигерии, которых сюда будут завозить и в дальнейшем заставлять заниматься проституцией. Мы распространяли информацию во всех аэропортах по гражданам Нигерии, по другим гражданам из Африки, и в итоге начали активно звонить мужчины, которые попали в такую ситуацию», - сказал Мельников.

Ранее пользователи соцсетей начали распространять фотографии, сделанные на улице возле посольства Нигерии в Москве. Там на ковриках и вещах ночевали граждане этой страны, которые не смогли покинуть Россию.