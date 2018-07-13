РИАМО - 13 июл. В Москве началось строительство участка Кожуховской линии метро от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Лилия» диаметром 10 метров начал прокладку участка двухпутного тоннеля от станции «Юго-Восточная» до станции «Окская улица». Длина строящегося участка составит более 2,5 километров, основная его часть протянется под Ферганской улицей», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее ТПМК «Лилия» построил первый двухпутный тоннель на Кожуховской линии от переходной камеры за станцией «Косино» до станции «Юго-Восточная». Затем он был перемещен без демонтажа через станционный комплекс для строительства тоннеля до станции «Окская улица».

В настоящее время на участке от «Косино» до «Нижегородской» активно ведутся строительные работы. На «Юго-Восточной» и «Нижегородской» началось сооружение основных конструкций станционных комплексов.

Станции входят во второй пусковой участок Кожуховской линии – от станции «Косино» до станции «Нижегородская», ввод которого запланирован на 2019 год. Первый участок «розовой» ветки – от «Некрасовки» до «Косино» – откроется для пассажиров уже до конца этого года.