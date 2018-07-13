РИАМО - 13 июл. С 2016 года в Московском метрополитене заменили 132 эскалатора, программа по замене старых эскалаторов в метро будет продолжена, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«С 2016 года мы поставили 132 новых эскалатора в метро. Будем программу эту и дальше реализовывать, чтобы постепенно поменять все старые эскалаторы на новые, более удобные, надежные», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее он сообщил, что на всех линиях Московского метрополитена в течение 5-6 лет начнут курсировать поезда «Москва».