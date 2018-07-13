РИАМО - 13 июл. В течение 5-6 лет все линии столичного метрополитена оснастят поездами «Москва», сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«На каждой линии поезд «Москва» появится примерно в течение 5-6 лет. Это плановая замена подвижного состава. Необходимость (в замене подвижного состава - ред.), конечно, есть, потому что подвижной состав - это первое, на что обращают внимание наши пассажиры», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что одной из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, является приобретение каждый год около 500-550 новых вагонов.

Впервые поезд «Москва» был запущен 14 апреля 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Состав на 15% вместительнее своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров стали комфортнее.

В поезде «Москва» есть сквозной проход по всем вагонам. Составы адаптированы для маломобильных пассажиров: в них увеличена ширина дверных проемов, а в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок. Пассажиры могут заряжать гаджеты с помощью USB-зарядок, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

В столичном метрополитене уже курсируют более 50 поездов «Москва» на Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиях.