РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В городском округе Люберцы отменили матч на стадионе «Торпедо» 15 июля, в котором местная команда должна была сыграть с клубом из Нигерии, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ранее сообщалось, что впервые в Люберцах состоится товарищеский матч между ФК «Торпедо» (Люберцы) и ФК «Black star» (Нигерия) на домашнем стадионе. Начало встречи было запланировано на 14:00.

«По техническим причинам матч, запланированный на 15 июля на стадионе «Торпедо», между командами Люберец и Нигерии отменяется», – сказал Ружицкий.