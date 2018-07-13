РИАМО - 13 июл. Третьяковская галерея разработала семейный путеводитель, позволяющий посетителям с детьми в форме квеста посмотреть важные произведения искусства, сообщила журналистам в пятницу заместитель генерального директора по научно-просветительской работе Третьяковской галереи Марина Эльзессер.

«Семейный путеводитель-квест продается в нашем магазине. Мы сейчас озабочены тем, чтобы родители приходили в музей и как можно раньше узнавали о том, что у нас всего за 100 рублей можно купить путеводитель. Со своим ребенком прекрасно можно поработать в наших залах», – сказала Эльзессер.

Она отметила, что квест можно пройти примерно за один час – в нем представлены важные и заметные произведения искусства, хранящиеся в Третьяковке.

«Мы сейчас работаем над следующими квестами, в которые войдут другие работы. У них будет другая сюжетная линия», – добавила Эльзессер.