РИАМО - 13 июл. Новая детская площадка заработала на улице Кирова в поселении Куровское городского округа Ликино-Дулево, она соответствует современным нормам и требованиям по организации детских игровых объектов, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

«Хочу отметить, что это безопасная и современная детская площадка, соответствующая всем современным нормам и требованиям по организации детских игровых объектов. Уверяю вас, что она далеко не последняя. Благодаря реализуемой программе сегодня Подмосковье стало одним из ведущих регионов страны по качеству уличной игровой инфраструктуры», - сказала Витушева.

По ее словам, все элементы детских площадок объединяет общая тематика: космос, корабли, сказки и многое другое. При этом все они по-своему оригинальны, интересны и все выполнены по одинаково высоким стандартам из экологически чистых материалов одними из лучших производителей, как правило, из Московской области.

Сегодня все современные площадки имеют антитравматическое покрытие, отдельные зоны для малышей и взрослых детей, спортивные уголки, освещение, песочницы, ограждения.

По словам Витушевой, не редки для Подмосковья и площадки, оборудованные камерами видеонаблюдения.

«В этом году только благодаря программе губернатора будет установлено 200 подобных площадок. 130 - уже в активной фазе и готовятся к открытию. На их создание и установку выделен 1 миллиард рублей, так как, по словам губернатора, «дети - главные жители Подмосковья», - уточнила глава Госадмтехнадзора.

Витушева подчеркнула, что, для того, чтобы площадка как можно дольше радовала местных малышей, необходимо соблюдать правила ее использования, следить за ее состоянием, не нарушать правил безопасности при ее использовании.