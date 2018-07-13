Соглашение между Подмосковьем и Москвой о развитии региона на срок до 2025 года предполагает партнерство по 6 основным направлениям. Это развитие промышленного потенциала и общественного транспорта, обеспечение жителей чистой водой и экологическая безопасность, а также наведение порядка в СНТ и детский отдых. Каких целей планируется достичь в ходе соглашения, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).