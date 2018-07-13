РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске муниципальные награды ко Дню металлурга получили пять сотрудников АО «Химико-металлургическая компания», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В преддверии Дня металлурга труд наиболее отличившихся сотрудников АО «Химико-металлургическая компания» отметили наградами, глава Подольска Николай Пестов подписал соответствующее распоряжение.

«За высокие показатели в работе, большой вклад в экономику муниципального образования знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени наградили плавильщика химико-металлургического цеха предприятия Аркадия Валянника. Медаль «За безупречную службу» I степени получили руководитель службы охраны труда Татьяна Войткова и аппаратчик в производстве металлических порошков Ирина Сенаторова», – говорится в сообщении.

Медали «За безупречную службу» II и III степени удостоены печевой по восстановлению термическим способом Рашид Ибрагимов и инженер-лаборант Лариса Проскурина.

Одна из старейших в городском округе Химико-металлургическая компания открыта в 1963 году. Предприятие было учреждено на базе опытного химико-металлургического завода «ГИРЕДМЕТ», является его научно-техническим преемником.

В настоящее время АО «ХМК» является единственным в России предприятием, выпускающим широкую гамму тугоплавких и редких металлов, таких как ниобий, тантал, ванадий, цирконий, гафний, рений, галлий и других, сплавов, соединений и лигатур на их основе, цветных металлов высокой чистоты, химических соединений и ферросплавов.

Металлургическая отрасль занимает почетное место в промышленности и производстве РФ. В 2018 году празднование Дня металлурга выпадает на 15 июля.