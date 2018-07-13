РИАМО - 13 июл. Специальным подъемником могут воспользоваться посетители на инвалидных колясках Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, он позволяет быстро и безопасно преодолеть лестничные пролеты музея, сообщила РИАМО в пятницу руководитель по работе с посетителями ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Жучкова.

«Музей уже несколько лет делает серьезный акцент на работу с аудиторией с разной формой инвалидности. Это важно, учитывая, что наше здание не очень соответствует требованиям маломобильных посетителей, особенно на инвалидных колясках. Мы закупили специальный подъемник, который быстро и безопасно поднимает посетителей», – сказала Жучкова.

Она отметила, что в рамках реконструкции музея будут также предусмотрены лифты для людей с ограниченными возможностями.

«Это для нас очень важный в этом году момент, которыми мы гордимся. Мы достигли договоренности с нашими хранителями, что мы можем их использовать и упростили жизнь нашим посетителям на колясках», – добавила Жучкова.