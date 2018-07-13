РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. Депутат Мособлдумы Владимир Жук проведет личный прием населения в поселке Малаховка городского округа Люберцы 17 июля, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Депутат Московской областной думы Владимир Жук проведет прием жителей Малаховки во вторник, 17 июля. Прием пройдет с 16:00 до 18:00 по адресу: улица 1-я Комсомольская, дом №1А», – говорится в сообщении.

Предварительная запись по телефону: 8(925)270-36-42 (с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00). Прием в поселке проводится в каждый третий вторник месяца.