РИАМО - 13 июл. На площадке форума «Город образования», открытие которого состоится в столице 30 августа, представят проект «Московская электронная школа» (МЭШ) – это образовательная платформа, разработанная для комфортного и эффективного применения цифровых учебных ресурсов, а также организации учебной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента образования.

«Весь арсенал уникальных наработок МЭШ разместится на 300 квадратных метрах экспозиции – при этом посетители форума получат не просто обзор широкого спектра проблем, решенных новым форматом школьного образования, но и смогут погрузиться в детали через мастер-классы и интерактивные формы работы стенда», – отмечается в сообщении.

«Город образования» представит регионам России и зарубежным гостям «Московскую электронною школу» как уникальное сочетание традиционной школы и цифровых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. Сегодня любой московский школьник, его родители и педагоги столичных школ могут стать проводниками технологии МЭШ – и рассказать, как цифровое образование повлияло на качество повседневной жизни.

«На сегодняшний день ресурсами Московской электронной школы активно пользуются свыше 2,5 миллионов жителей города – родителей, учащихся, учителей. Им доступно более 250 электронных учебников по всем предметам школьной программы, более 45 тысяч тестовых заданий и 22 тысячи сценариев уроков, которые обеспечивают всю учебную программу с 1 по 11 класс», – уточняется в материале.

Школьной программой МЭШ не ограничивается: учителя Москвы подготовили более 480 учебных пособий на материалах о родном городе, которые включают в себя как развивающие задания, так и полезную информацию о столичном мегаполисе, его истории, архитектуре, культуре, организации транспортного сообщения и планах по развитию города. Более 8 тысяч образовательных приложений – это игры, тесты, развивающие программы, виртуальные лаборатории, разработанные индивидуальными разработчиками и крупными ИТ-компаниями.

Московский международный форум «Город образования» является крупнейшей коммуникационной и выставочной площадкой, демонстрирующей практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования. В 2018 году форум пройдет во второй раз, как ожидается, на него съедутся представители более 50 стран, отечественные и международные эксперты.