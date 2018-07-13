РИАМО - 13 июл. В ближайшее время в Москве планируют создать 7 километров выделенных полос, общая протяженность выделенных полос в столице составит около 300 километров, скорость автобусов благодаря выделенкам увеличивается на 30%, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В ближайшие несколько месяцев появится еще дополнительно 7 километров выделенных полос. Там цифра не очень большая, мы приблизимся к 300 километров выделенных полос. И плюс у нас еще в разработке дополнительное количество выделенных полос. Такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта мы будем продолжать», - сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что после появления выделенных полос скорость автобусов увеличивается на 30%. Также благодаря появлению выделенок количество ДТП с участием автобусов уменьшается на 25%.

«Таксисты, скорая помощь также пользуются этими выделенными полосами: довозят как пассажиров, так и оказывают первую помощь в случае необходимости, используя систему выделенных полос, - добавил Ликсутов.

Также он сообщил, что в конце декабря у Москвы и других городов федерального значения появится возможность самостоятельно определять перечень транспорта, который сможет выезжать на выделенные полосы.

«Выбор этот ограничен. Ни в коем случае там никаких личных машин не будет, ни маленьких машин, только автобусы. Туристические, например, автобусы, автобусы, которые перевозят маломобильных граждан. Вот этим автобусам мы отдельным решением будем давать возможность ездить по выделенным полосам», - добавил Ликсутов.