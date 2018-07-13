РИАМО - 13 июл. В Москве разрабатывают новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020», там, в частности, будет больше зарядок для телефонов, удобная интерактивная система, сообщил заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Мы готовим вместе с профессиональным сообществом - конструкторами, инженерами – новый тип поезда, его условное название «2020». Цель, которую мы преследуем, - это не просто обновить дизайн, там интерьер, какие-то цветовые решения», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что в новом поезде будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день - это более широкая дверь, более удобные салон, сидения, более выверенная система внутри, чтобы можно было удобно держаться.
Также он отметил, что в новых поездах будет больше дополнительных приборов и ламп для обеззараживания салона, кроме того, планируется установка большего количества фильтров для воздуха.
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