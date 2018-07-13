РИАМО - 13 июл. В Москве разрабатывают новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020», там, в частности, будет больше зарядок для телефонов, удобная интерактивная система, сообщил заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Мы готовим вместе с профессиональным сообществом - конструкторами, инженерами – новый тип поезда, его условное название «2020». Цель, которую мы преследуем, - это не просто обновить дизайн, там интерьер, какие-то цветовые решения», — сказал Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в новом поезде будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день - это более широкая дверь, более удобные салон, сидения, более выверенная система внутри, чтобы можно было удобно держаться.

«Это возможности удобного проезда для маломобильных граждан, большее количество зарядок для телефонов, более удобная интерактивная система, мультимедиа система внутри салона», - уточнил Ликсутов.

Также он отметил, что в новых поездах будет больше дополнительных приборов и ламп для обеззараживания салона, кроме того, планируется установка большего количества фильтров для воздуха.

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