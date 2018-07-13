РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске до 15 июля будут ремонтировать семь дорог, проезд по ним будет затруднен, сообщается в группе «Официальный Подольск» администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В период с 9 по 15 июля на территории городского округа Подольск проводятся работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог по семи адресам. В Подольске – на улице Чайковского, от улицы Лапшенкова до улицы Володи Дубинина; в селе Покров – на улице Щегловская, от дома №46 до дома №67, в микрорайоне Климовск – на улице Мичурина», – говорится в сообщении.

Также проезд будет затруднен из-за ремонта на автомобильных дорогах вдоль деревень Макарово – Холопово – Агафоново; Услонь – Бяконтово; участок Холопово – Агафоново – Услонь; от деревни Холопово до деревни Макарово.