РИАМО - 13 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил принять меры по передаче Афанасьевского моста в подмосковном Воскресенске в муниципальную собственность для дальнейшей реконструкции.

Автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. 1 июля 2018 года собственник Афанасьевского моста «Лафарж Холсим» закрыл его из-за технического состояния. Закрытие моста привело к транспортным проблемам и социальной напряженности в Воскресенске. Ближайший автомобильный мост находится в 11 километрах, связь ближайших населенных пунктов с городом Воскресенск сильно затруднена, что приводит к многочасовым пробкам.

«Значит, я даю вам поручение с «Лафарж Холсим» встретиться, соответственно, чтобы они этот мост передали в муниципальную собственность, а нашему экономическому блоку предусмотреть средства для дальнейшей реконструкции. В противном случае нужно будет строить новый», - сказал Воробьев в ходе совещания.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, на сегодняшний день мост не пригоден для эксплуатации, а его закрытые привело к пробкам в городе. Стоимость реконструкции объекта может составить около 1,3 миллиарда рублей, реализация проекта займет около 1,5 лет, новый мост обойдется бюджету в 2,5 миллиарда рублей.