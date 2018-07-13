РИАМО - 13 июл. Бывшего заместителя директора Спецстроя РФ Александра Бурякова, обвиняемого в хищении более 1,93 миллиарда рублей, осудили на пять лет лишения свободы и штраф в 600 тысяч рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Доказательства признаны Пресненским районным судом Москвы достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заместителю директора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя России) Александру Бурякову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере)», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что с сентября 2013 года по октябрь 2015 года в рамках строительства и капремонта двух объектов Минобороны России Буряков с группой похитил денежные средства, предоставив заказчику документы, отражающие заведомо ложные сведения.

Пользуясь должностным положением, он создавал условия для подписания этих документов уполномоченными лицами Минобороны России, а также предприятий, подведомственных Спецстрою России. Злоумышленники похитили более 1,93 миллиарда рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Бурякову назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и выплату штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении остальных участников данного преступления также окончено: одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум другим – в виде домашнего ареста.

В настоящее время все участники этого процесса знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.