РИАМО - 13 июл. Владельцев садовых и дачных домов в Подмосковье освободили от оплаты изменения вида разрешенного использования (ВРИ) земли, для получения льготы собственникам нужно добавить в комплект документы, подтверждающие наличие на земельном участке жилого, садового или дачного дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

В 2014 году, чтобы помочь собственникам жилых домов привести документы на землю в порядок, правительство Подмосковья освободило их от оплаты изменения вида разрешенного использования (ВРИ) земли под индивидуальную жилищную застройку.

«Данная услуга востребована не только у собственников жилых домов – приводить в порядок документы на землю и активно изменять вид разрешенного использования стали собственники дачных и садовых домиков. Именно поэтому в этом (2018 году – ред.) году Минмособлимущество выступило с инициативой освободить от оплаты изменения вида разрешенного использования (ВРИ) также владельцев садовых и дачных домов, которую поддержало областное правительство», – сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, постановление расширило возможности предоставления льготы и разрешило бесплатное изменения вида разрешенного использования земли не только собственникам жилых домов, но и владельцам садовых и дачных домиков. Такое же право, согласно утвержденному постановлению, получили и наследники собственников, оформивших свое право собственности до введения Земельного кодекса РФ.

Так, например, распространены ситуации, когда жилые, дачные или садовые дома стоят на земле, оформленной по старым документам с ВРИ «огородничество» или «для ведения сельхоздеятельности». Для того чтобы привести такой вид разрешенного использования земли к фактическому собственнику нужно изменить его на «для ИЖС», «под ведение дачного хозяйства» или «под ведение садоводства», что сейчас люди смогут сделать бесплатно.

Для получения льготы при подготовке пакета документов на изменение ВРИ собственникам нужно добавить в комплект документы, подтверждающие наличие на земельном участке жилого, садового или дачного дома, право собственности на который оформлено до 25 октября 2001 года, а наследникам – представить документ о наследовании.