РИАМО - 13 июл. В жилом комплексе «Марьино Град» (корпуса №17-22) на 85% завершены отделочные работы и монтаж инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В Москомстройинвесте в пятницу состоялось совещание, в ходе которого руководитель проекта Capital Group, компании, которая выступает техническим заказчиком и завершает строительство жилых комплексов, пояснил ситуацию о ходе строительства на стройплощадках всех трех объектов.

«По ЖК «Марьино Град» в корпусах №17-22 выполнены работы по электроснабжению (за исключением мансардного этажа). Завершено обследование лифтов, решены вопросы по теплу и водоснабжению», – говорится в сообщении.

Что касается ЖК «Спортивный квартал», то, по словам представителя Capital Group, в корпусах №№2, 3, 7, 8, 9, 10 ведутся работы по инженерным системам, а также отделочные и фасадные работы. В ЖК «Спорт Таун» на корпусах №№1, 2 и 13 выполнен ремонт фасадов и монтаж окон.

Следующее совещания с участием дольщиков запланировано на август 2018 года.

Capital Group возобновила работы на площадках ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спортивный квартал» 15 ноября 2017 года. Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 года – апреле 2019 года.