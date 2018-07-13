РИАМО - 13 июл. Несколько фрагментов росписи 50-60-х годов прошлого века нашли реставраторы павильонов на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во время реставрации ВДНХ делаем массу находок. На днях в павильоне «Геология» обнаружили заклеенные бумагой фрагменты живописи на колоннах. На золотом фоне – сцены из жизни геолога», – написал Собянин на странице «ВКонтакте».

По словам мэра, роспись хорошо сохранилась. Скорее всего, ее поклеили в 60-е годы, когда меняли интерьеры, предположил он.

«А в павильоне №5 нашли росписи 50-х годов. Они прятались под листами фанеры в центральном зале. Характерные латвийские мотивы: листы клевера, ленты и колосья повторяются в гипсовом лепном декоре. Его тоже воссоздают», – добавил столичный градоначальник.