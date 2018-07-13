РИАМО – 13 июл. Билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года пытались перепродать через сервис «Юла» за 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы сервиса объявлений «Юла».

«Объявления о перепродаже билетов на чемпионат мира по футболу отличались не количеством, а, скорее, ценой. Например, были желающие перепродать билеты ценой вплоть до 1,6 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время объявление с самой дорогой перепродажей уже неактивно.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.

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