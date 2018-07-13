РИАМО - 13 июл. Новый сорт озимой пшеницы «Немчиновская 85», выведенный подмосковными селекторами, отправили на испытания в регионы, сорт имеет много положительных качеств и адаптирован к условиям средней полосы России, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Уникальный сорт озимой пшеницы мягкой «Немчиновская 85» будут испытывать по всей стране. У него очень высокий потенциал урожайности – 10-12 тонн с гектара. Он исключительно хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям центральных областей России. Зерно – крупное, стебли короткие и устойчивы к полеганию, морозу и стрессу, даже при поздних сроках сева», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, у нового сорта пшеницы еще много положительных качеств и возможно он встанет вровень с такими знаменитыми сортами, как «Московская 39», «Московскую 56», «Немчиновская 57», или заменит их, превзойдя по показателям.

«По мнению автора выведенной новинки – академика РАН Баграта Сандухадзе, и этот сорт пшеницы достойно пройдет испытания и будет востребован товаропроизводителями, мукомольной и комбикормовой промышленностью. Именно с появлением таких сортов, возделывание в регионе пшеницы и увеличение производства зерновых в Подмосковье стало сегодня возможным», – подчеркнул Разин.

Министр добавил, что сорта пшеницы подмосковного института возделывают сегодня не только на полях области, но и во всех регионах Российской Федерации.

«Сто лет назад в Подмосковье сеяли только 5% пшеницы, так как она плохо зимовала, а все остальное – рожь. Сейчас 95% посевов – это пшеница. Без селекции и кропотливого труда наших ученых это было бы просто невозможно», – сказал он.

С «Немчиновской 85» представители Минсельхозпрода области ознакомились, посетив с рабочим визитом производственные поля ФГБНУ «Немчиновка» в Одинцовском районе. С участием опытных селекционеров делегация также осмотрела посевы других высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых культур и ресурсосберегающие технологии их возделывания.