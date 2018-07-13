РИАМО - 13 июл. В столице число вновь выявленных случаев заболевания ВИЧ среди жителей сократилось на 3,8%, в 2017-м обследование на ВИЧ прошли 5,1 миллиона человек, сообщил РИАМО главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус.

«Используя данные последних двух лет, можно констатировать, что количество вновь выявленных случаев заболевания среди жителей города снижается. В 2016 году в Москве при проведении исследований на ВИЧ зарегистрировано 3289 новых случаев ВИЧ-инфекции среди москвичей, в 2017-м - 3164, то есть снижение составляет 3,8%», - сказал Мазус.

Он добавил, что данная статистика отражает не только уверенно контролируемую эпидемическую ситуацию в столице, но и демонстрируют эффективность мероприятий по привлечению ВИЧ-инфицированных к диспансерному учету и лечебным мероприятиям.

«Следует также подчеркнуть, что в настоящее время около 80% лиц, получающих в Москве антиретровирусную терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что является одним из лучших показателей. Вместе с тем за последние два года в Москве на 1,7% выросло количество пациентов, самостоятельно вставших на учет в Московский городской центр СПИД», - добавил Мазус.

По его словам, теперь эти пациенты находятся под медицинским наблюдением и получают необходимую антиретровирусную терапию.

«Число лиц, которые встали на диспансерный учет и которым был установлен клинический диагноз «ВИЧ-инфекция», составило в 2016-2017 годах 2409 и 2449 человек, соответственно рост - 1,7%», - добавил Мазус.

Как отметил специалист, в Москве ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на ВИЧ-инфекцию. В 2016 году обследование прошли 4,6 миллиона человек, в 2017 году - 5,1 миллиона.

«Москва сохраняет лидерство по сравнению с другими регионами страны в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку с предельно низким для современного глобального здравоохранения показателем - менее 1%, что в два раза ниже среднероссийского показателя», - добавил Мазус.

Ранее СМИ сообщили о том, что за прошлый год в Москве зарегистрировали на 20,4% больше случаев заражения ВИЧ, чем в 2016 году.