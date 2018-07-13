РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. В подмосковном Дзержинском в жилые дома досрочно дали горячую воду после завершения профилактических работ, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

Горячую воду в Дзержинском отключили 9 июля, планировалось, что ее не будет в связи с профилактическими работами две недели.

«Силами ДМУП «ЭКПО» гидравлические испытания тепловых сетей проведены успешно и закончены раньше намеченного срока. Подача горячей воды в жилые дома и организации города уже восстановлена. Благодарю сотрудников за оперативность и профессионализм», - написал Панаморенко.