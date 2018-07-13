РИАМО - 13 июл. Автомобиль насмерть сбил человека на трассе М-4 в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 17:11 на 75-м километре автодороги М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода», – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Министерство транспорта призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

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