РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Председателю и главному бухгалтеру Климовского городского общества инвалидов Алексею Сомсикову и Наталье Сункиной присвоили звание почетных членов Всероссийского общества инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

«Жителей городского округа Подольск отметили наградами на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования Московской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Мероприятие прошло 12 июля в доме правительства Московской области. Председателю и главному бухгалтеру Климовского городского общества инвалидов Алексею Сомсикову и Наталье Сункиной присвоено звание «Почетный член Всероссийского общества инвалидов»», - говорится в сообщении.

В торжественном собрании приняли участие министр социального развития Московской области Ирина Фаевская и депутат Государственной думы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. Глава социального блока области отметила, что они тесно сотрудничают с обществом и вместе реализуют много проектов.

«За последнее время, благодаря тому, что в бюджете Московской области на это были предусмотрены средства и при непосредственном одобрении Андрея Воробьева, были реализованы важные проекты для наших подопечных», — сказала Ирина Фаевская.

Московская областная организация Всероссийского общества инвалидов — самая многочисленная в Подмосковье в области защиты прав инвалидов и создания условий для их комфортной городской среды.