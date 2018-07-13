РИАМО - 13 июл. В Москве Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке каждый день посещают около 12 тысяч человек, а в 2017-м году в галерее провели порядка 17 тысяч официальных экскурсий, сообщила в пятницу заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научно-просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер.

В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке в зале Врубеля прошла дискуссия на тему «Нужны ли правила в музее».

«У нас музей популярный. В день посещают Третьяковскую галерею где-то 12 тысяч человек в зависимости от того, короткий день или длинный», - сказала Эльзессер в ходе дисскусии.

Она отметила, что по итогам 2017 года Третьяковскую галерею посетили 2,1 миллиона человек.

«В последнее время количество групп в наших залах стало запредельное, превышающее все количественные показатели. У нас официальных экскурсий в 2017 году было около 17 тысяч», - добавила Эльзессер.

Ранее Третьяковская галерея объявила, что с нового учебного года все учебные занятия на всех территориях галереи станут бесплатными.