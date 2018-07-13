РИАМО - 13 июл. Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», учрежденного Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Минкультуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Всего на конкурс поступило 358 заявок из 63 регионов страны. Наибольшее количество заявок пришло из Московской области – 34.

«Волонтеры в подмосковных библиотеках работают давно и очень активно. Поэтому закономерно, что в шорт-листе конкурса из 38 финалистов четыре проекта представляют Подмосковье. Эти волонтерские проекты направлены на развитие экологического, информационного, социального и краеведческого направлений», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В шорт-лист победителей Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке» от Московской области вошли: проект МОГНБ имени Надежды Крупской «МКС»; проект библиотеки деревни Мильково «Ксюшина сказка» (Ленинский район); проект библиотеки КДЦ «Октябрь» «Макулатура и крышечки – на благотворительность» (Одинцовский район); проект Дороховской сельской библиотеки МБУК «ЦБС» Молодежный клуб «ЛиСа» (Рузский городской округ).

Торжественное подведение итогов конкурса состоится 11–12 октября 2018 года в рамках V Международного конгресса «Современная молодежь в современной библиотеке» в Российской государственной библиотеке для молодежи.