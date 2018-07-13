РИАМО - 13 июл. В сентябре на маршруты в Москве выйдут новые электробусы, оборудованные по последнему слову техники, в салонах будут работать беспроводной интернет, система кондиционирования, ГЛОНАСС, сообщил в пятницу заместитель руководителя столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«В мае был заключен контракт с двумя производителями. Они поставят по 100 электробусов до конца года. И, помимо всего прочего, они поставят еще 62 современные зарядки. Новый подвижной состав в сентябре выйдет на новые маршруты, он будет отвечать всем новейшим технологичным требованиям», - сказал Пронин в интервью телеканалу «Москва 24».

Он рассказал, что в салонах будут работать беспроводной интернет, система кондиционирования, ГЛОНАСС. Также появятся зарядные устройства.

С 2021 года в Москве начнется новый этап развития наземного транспорта, в рамках которого дизель­ные автобусы будут заменены на современные, экологически чистые электробусы.