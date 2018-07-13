РИАМО - 13 июл. Во время чемпионата мира в Москве порядка 300 тысяч болельщиков воспользовались маршрутами С2 и С8, которые курсировали из фан-зоны в центр города, всего общественным транспортом во время мундиаля воспользовались порядка 600 тысяч человек, сообщил в пятницу заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Маршруты, которые стали востребованы во время проведения чемпионата мира, это маршруты от фан-зоны на Воробьевых горах, С2 до Ленинского проспекта и С8 до Киевского вокзала, и эти маршруты совокупно перевезли порядка 300 тысяч болельщиков за все время работы фан-зоны, это достаточно большое число», - сказал Пронин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что общественным транспортом во время мундиаля воспользовались порядка 600 тысяч пассажиров.

«Общественный транспорт - один из самых важных элементов проведения чемпионата мира. Порядка 600 тысяч пассажиров воспользовались услугами транспорта во время проведения чемпионата мира», - уточнил Пронин.

Кроме этого, болельщики активно пользовались услугами такси.

«Мы подвергли таксистов тотальной системе обучения, старались сделать таким образом, чтобы максимальное количество таксистов, которых мы успели аккредитовать, повысили уровень компетенции - знание английского языка, знание этикета, популярных маршрутов, названия улиц», - заключил Пронин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.