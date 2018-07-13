РИАМО - 13 июл. Аппарат Общественной палаты Московской области завершил процедуру формирования нового состава палаты, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Срок полномочий действующего состава Общественной палаты Московской области заканчивается в сентябре 2018 года», – говорится в сообщении

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву представили список кандидатов в члены Общественной палаты, выдвинутых зарегистрированными на территории Московской области структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Губернатор своим распоряжением от 2 июля 2018 № 234-РГ утвердил одну треть состава членов ОП МО.

В Московскую областную думу представили список кандидатов в члены Общественной палаты, выдвинутых зарегистрированными на территории Московской области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями.

Мособлдума своим постановлением от 21 июня 2018 № 31/56-П утвердила вторую треть состава ОП МО.

«12 июля члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Московской области, и члены Общественной палаты, утвержденные Мособлдумой, на организационном заседании утвердили оставшуюся одну треть состава ОП», – заключается в материале.