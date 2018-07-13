РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе в пятницу утром иномарка врезалась в фуру, пострадали четыре человека, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу 13 июля около шести часов утра на Симферопольском шоссе Skoda Fabia врезалась в заднюю часть фуры. Пострадали четыре человека. У автомобиля сильно повреждена передняя часть, так как он буквально въехал под высокую фуру», - сказала свидетель.

По его словам, пассажиры иномарки остались живы, им оказали необходимую медицинскую помощь.