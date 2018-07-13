РИАМО - 13 июл. В день 100-летия мученической гибели семьи Романовых Российское военно-историческое общество проведет международную мемориальную акцию в Москве, городах России и зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы РВИО.

«17 июля в 10:30 по московскому времени траурные мероприятия одновременно пройдут у нескольких десятков памятников императору Николаю II и царской семье, расположенных на территории России и за ее пределами. В Москве акция памяти состоится на «Аллее Правителей» в Петроверигском переулке, 4 строение 1», – говорится в сообщении.

В церемонии примут участие: автор памятников «Аллеи Правителей», президент Российской академии художеств Зураб Церетели, представители министерства культуры РФ, министерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества.

Память царской семьи также почтят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи, Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии.

Российский император Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева.