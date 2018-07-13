РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Государственные жилищные инспекторы Московской области проверили качество ремонта по губернаторской программе «Мой подъезд» в одном из домов Подольска, нарушений не нашли, сообщается на сайте ведомства.

«Государственные жилищные инспекторы проверили, как управляющая компания сделала комплексный ремонт в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в многоквартирном доме в Подольске. Ремонтные работы проводило «МУЖРП-12» в МКД по адресу: городской округ Подольск, улица Генерала Стрельбицкого, дом №12», - говорится в сообщении.

В многоквартирном доме сделали ремонт подъезда с учетом пожеланий жителей. Кроме того, установили видеонаблюдение. Нарушений не выявили.

«Инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым программа «Мой подъезд» выводит на качественно новый уровень взаимодействие управляющих организаций, жителей и муниципальных властей. Все это способствует установлению непосредственного, конструктивного контакта жителей и управляющих организаций. Хотелось бы напомнить собственникам, что относиться к общедомовому имуществу надо бережно», - сказал руководитель Госжилинспекции Вадим Соков.