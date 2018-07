Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей активно обсуждали британского блогера, который вместе с отцом снял видео о гостеприимной России, «мыльную оперу» в ютубе от видеоблогера из Краснодара, инстаграм «Магнита» в Краснодаре и интервью польского историка с котом.

Ролик о России от британского видеоблогера

Самым обсуждаемым роликом на этой неделе стало видео британского болельщика и видеоблогера Тео Огден EXPECTATIONS VS REALITY IN RUSSIA. The Truth About the World Cup 2018» («Ожидания и реальность в России. Правда о чемпионате мира – 2018»), где он вместе с отцом развенчивает самые популярные в Британии мифы о России. В ролике он рассказывает, что русские люди дружелюбны, готовы бесплатно подвезти, а по Москве можно ходить в футболке с британской символикой. Не понравилась подростку только авиакомпания «Победа», которая не разрешила ему сидеть рядом с отцом. Ролик восхитил не только рядовых горожан и СМИ, но и МИД России, который поблагодарил в «Твиттере» юного блогера:

Привет, @Thogden. Спасибо за ролики о нашей стране! Мы хотим помочь тебе найти билеты на игру твоей команды с Хорватией в Лужниках, поэтому делимся твоим видео у нас на странице! @TeamRussia @fifaworldcup_ru @welcome_2018 есть предложения?https://t.co/15W3jePlft — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 9 июля 2018 г.

За пару недель вирусный ролик набрал более 430 тысяч просмотров, но вскоре выяснилось, что отец подростка работал в России много лет.

Инстаграм магазина «Магнит»

В начале июля у краснодарского супермаркета «Магнит» появился совй «Инстаграм», в котором продукты рекламируют «на стиле», а многие посты напоминают популярных «инстадив»: девушки танцуют voge между прилавками, носят кроссовки Balenciaga и катаются в тележках.

«Выбери жизнь, выбери эмоции, выбери стиль, выбери красивую одежду, выбери настроение, выбери счастье, выбери Магнит, выбери зелёный горошек.🔥 Или арбуз..», - пишет на своей страничке «Магнит».

annangelll: Ничего себе какой стильный у вас аккаунт получился... Смотришь фото и хочется прям прибежать к вам!!!

papa_giro: Самый круто магнит в городе и около моего дома🤙🏻 не останавливайтесь, давайте ещё больше движаааа. Может тусовку замутим на парковке?

aelitafranc: Что за лакшери Инстаграм у вас???Ощущение, что одежду продаёте.

«Мама отличника»

Это нормально что мне понравился канал мама отличника — леха мс^2 (@anastufff) 2 июля 2018 г.

Одним из самых обсуждаемых роликов на этой неделе стала история про измену мужа от 54-летней Елены Колотиловой из Краснодара. Под ником «МАМА отличника» две недели назад она выложила в YouTube видео «Оказывается муж мне изменяет. Чем опасен отдых ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», которое набрало уже больше 2 миллионов просмотров. Ее канал существует с февраля 2018 года, но популярность принес именно ролик про измену. Семейный конфликт случился в Анапе, куда блогер отправилась вместе со своей семьей, и муж загулял с девушкой-аниматором, а утром поздоровался с женой «Привет, мама». Узнав об измене, Елена тут же записала видео для своих подписчиков и сразу ответила хейтерам: «Скажете, что Елена Павловна опять хайпует. Нет, не хайпую, это жизнь. Реальная жизнь».

Позже Елена записала видео, где она сообщает, что уходит от мужа. История превратилась в сериал, который бурно обсуждают пользователи «Твиттера», причем как женщины, так и мужчины.

«Взяла кофе налила себе, картошечки взяла жареной»



Нафиг ваш нэтфликс, когда на ютьюбе просто богический сериал «Мама отличника»😍 — perfect illusha (@febrarium) 5 июля 2018 г.

зачем нужны разборки поперечного и бэда, конфликт афони и соболева, бой логанапола, лучшая драма лета2018 - канал МАМА отличника pic.twitter.com/degCbLUb0O — Fred Fuchs (@teenag3xorcist) 5 июля 2018 г.

мама отличника лучшая😭😭 — а где мама (@sadkiiid) 11 июля 2018 г.

Кот на интервью

Еще одно видео этой недели – интервью польского историка Ежи Таргальского, который невозмутимо отвечал на вопросы в то время, как ему на плечи залез кот и пытался закрыть глаза хвостом. Видео с интервью

De Poolse historicus & politicoloog Jerzy Targalski is onverstoorbaar 👇 pic.twitter.com/Gp4aJRhUlS — Rudy Bouma (@rudybouma) 5 июля 2018 г.

опубликовал на своей странице тележурналист Руди Баума 7 июля. За несколько дней оно успело набрать более 27 тысяч лайков, и около тысячи комментариев, где пользователи делятся гифками с котами, которые настойчиво пристают к своим хозяевам.

Questioning the relationship between this fellow and his cats 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/i1Sj4mSKaT — Man-well 🥇 (@FuturePritzker) 9 июля 2018 г.

