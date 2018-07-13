РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. На въезде в подмосковный Дзержинский по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения установят туристический знак, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

Вопрос об установке туристических знаков навигации на пересечении дорог улиц Энергетиков, Академика Жукова, Ленина и Дзержинского шоссе обсудили 10 июля на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Туристический знак навигации будет установлен в течение месяца за счет спонсорских средств на въезде в город. Он послужит увеличению туристической привлекательности города, для удобства жителей и гостей, а также во исполнение постановления городской администрации «Об утверждении плана мероприятий по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»», — сказал начальник отдела по делам молодежи и туризма администрации города Олег Богданов.

Он подчеркнул, что предложенный вариант соответствует всем нормам и требованиям.