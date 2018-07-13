РИАМО - 13 июл. Угрозы безопасности пассажирам на рейсе Берлин-Москва из-за попадания молнии нет, заявил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы авиакомпании «Победа».

«Вчера на рейсе Берлин-Москва зафиксировали попадание молнии. Но никакой угрозы безопасности при этом не было. Во «Внуково» вчера самолет был направлен в ангар для проведения стандартных процедур, предусмотренных на случай попадания молнии» - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что борт абсолютно исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию. Было повреждено лакокрасочное покрытие, после восстановления и соответствующих тестов борт допущен к эксплуатации без ограничений.