РИАМО - 13 июл. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в ЖК «Зеленые аллеи» в подмосковном Видном, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В составе корпуса есть встроенная поликлиника. Новый дом имеет переменную этажность – 14-15 этажей, он является трехсекционным и рассчитан на 148 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет 8,2 тысячи квадратных метров, общая площадь дома – почти 12 тысяч квадратных метров», – сообщил министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев.

Жилой комплекс «Зеленые аллеи» расположен в городе Видное Ленинского района. В настоящее время активно реализуется II-я очередь строительства. Дома I-ой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Концепция развития микрорайона предполагает строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры. В частности, уже функционирует средняя общеобразовательная школа и детский сад «Яблонька».