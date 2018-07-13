РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. В подмосковном Подольске в ночь на пятницу сотрудники полиции и администрации провели рейд по проверке незаконной торговли ночью, выявили трех нарушителей, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации горокруга в соцсети Instagram.

«В ночь на 13 июля 2018 года сотрудниками отделения по исполнению административного законодательств (ОИАЗ) УМВД России по Подольску совместно с сотрудниками администрации горокруга проведен рейд #алкоконтроль,. В трех объектах подтвердился факт продажи алкогольной продукции в ночное время», - говорится в сообщении.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.