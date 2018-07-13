РИАМО - 13 июл. Завершено исполнительное производство по иску Минэкологии к ОАО «Порт Коломна», которое уличили в нарушении лицензионных условий при добыче песка в русле реки Оки вблизи деревни Ловцы городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как сообщил министр экологии региона Александр Коган, в ходе расследования было установлено, что ОАО нарушило условие лицензии на добычу полезных ископаемых, выйдя за пределы контуров утвержденных запасов и горного отвода. В результате было незаконно добыто почти 235 тысяч тонн песка. Специалисты рассчитали ущерб недрам, который составил более 36 миллионов рублей.

«Нарушители пытались опротестовать постановление Минэкологии о назначении административного наказания, однако суд подтвердил правоту ведомства. На днях ОАО возместило всю сумму ущерба», – отметил Коган.

Он напомнил, что средства, получаемые при возмещении ущерба от экологических правонарушений, направляются на финансирование природоохранных мероприятий.