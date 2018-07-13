РИАМО - 13 июл. Следователи начали проверять обстоятельства гибели под колесами электропоезда 12-летнего подростка, он получил сильные травмы и скончался на месте, сообщается на сайте Московского следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня, примерно в 9:42, несовершеннолетний уроженец Московской области 2006 года рождения, травмирован проходящим электропоездом сообщением «Голутвин - Москва». От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 48 километре станции «Раменское» Казанского направления Московской железной дороги.

Следователи организовали доследственную проверку по этому факту. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте.