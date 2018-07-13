РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 июл. Центр занятости населения Домодедова 18 июля проведет ярмарку вакансий, консультанты проинформируют граждан о вакантных рабочих местах в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В программе ярмарки: со­бе­се­до­ва­ние с представителем работодателя по подбору вариантов подходящей работы, заполнение анкет. Также состоится ин­фор­ми­ро­ва­ние и подбор подходящей работы по вакансиям из базы центра занятости. Пройдут консультации специалистов ЦЗН по вопросам про­фес­си­онального обучения, организации самозанятости, организации общественных работ», – говорится в сообщении.

Жителей приглашают по адресу: Кутузовский проезд, дом №12, помещение центра занятости населения. Время проведения с 10:00 до 13:00. Телефон для справок: 8(496)794-38-00.