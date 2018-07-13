РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 июл. В подмосковном Домодедове на 36 километре трассы М-4 «Дон» на въезде в городской округ установили новую стелу, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных в своем аккаунте в Instagram.

Стелу установили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Новая стела установлена на 36 километре М-4 «Дон» на въезде в Домодедово. В завершающей стадии монтаж еще одной въездной группы на 71 километре трассы М-4», – написал Двойных.