РИАМО – 13 июл. В самолет авиакомпании «Победа», летевший из Берлина в Москву, попала молния при посадке в московском аэропорту «Внуково», сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Экипаж самолета Boeing-737 накануне вечером перед посадкой в московском аэропорту «Внуково» доложил об опасениях в связи с прохождением вблизи лайнера мощного грозового фронта», - говорится в сообщении.

По мнению пилотов, самолет могла поразить молния. Несмотря на инцидент, самолету удалось благополучно приземлиться в Москве.

«После приземления наземные службы с особой тщательностью осмотрели лайнер. Выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла самолета обуглилась, на некоторых деталях образовались трещины», - заключается в материале.

Пассажиры не пострадали при попадании молнии в самолет, летящий из Берлина во «Внуково» >>