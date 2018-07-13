РИАМО – 13 июл. В Потаповском переулке Москвы во дворе редакции «Новой газеты» открыли сад имени Анны Политковской, сообщает в пятницу «Интерфакс».
«Мы говорили о том, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской. А у нас доска тут мемориальная есть, а надо еще что-то. И пришла идея сделать грядку Политковской. Потом Леша (Венедиктов) предложил назвать это «Анин огород». Потом мы решили, что это «Анин сад», - сказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
По его словам, идея создания сада возникла на совместном обеде с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
Муратов рассказал, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, часть принесли добровольцы и волонтеры.
Он подчеркнул, что название «Анин сад» - не является официальным, так как не относится к топонимике города.
«Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку», - уточнил Муратов.
Анна Политковская - российская журналистка, правозащитница и писательница, обозреватель «Новой газеты».
7 октября 2006 года Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.
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