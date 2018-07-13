РИАМО – 13 июл. В Потаповском переулке Москвы во дворе редакции «Новой газеты» открыли сад имени Анны Политковской, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что в разных городах мира есть сады, скверы и площади Политковской. А у нас доска тут мемориальная есть, а надо еще что-то. И пришла идея сделать грядку Политковской. Потом Леша (Венедиктов) предложил назвать это «Анин огород». Потом мы решили, что это «Анин сад», - сказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

По его словам, идея создания сада возникла на совместном обеде с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым и главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Муратов рассказал, что часть цветов была приобретена в Аптекарском огороде, часть принесли добровольцы и волонтеры.

«Ее будут вытаптывать, цветы будут срывать - это понятно. Но мы будем все время — это восстанавливать, и мы не устанем», - отметил Муратов.

Он подчеркнул, что название «Анин сад» - не является официальным, так как не относится к топонимике города.

«Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку», - уточнил Муратов.

Анна Политковская - российская журналистка, правозащитница и писательница, обозреватель «Новой газеты».

7 октября 2006 года Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.