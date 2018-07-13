РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 июл. Жители городского округа Домодедово 19 августа смогут стать участниками экофеста «Яблоко – 2018», мероприятие пройдет на территории парка «Елочки», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Основная задача фестиваля – взаимодействие человека, природы и техники в современном мире. В фестивале могут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 лет по направлениям: выставка «Дачник – 2018»; фотовернисаж «Расцветай, мой город»; выставка арт-объектов «Искусство утилизации»», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно с 1 по 15 августа, отправив заявку на электронную почту: eco-dmd@yandex.ru. Также ее можно высылать по адресу: Домодедово, Каширское шоссе, дом №100А (ГДКиС «Мир», кабинет 317-А).