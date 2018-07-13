РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Первый в Подмосковье центр информационных технологий будет создан при поддержке губернатора и Минобразования Московской области на базе Красногорского колледжа, сообщила «РИАМО в Красногорске» руководитель Регионального центра компетенций в области информационных и коммуникационных технологий Ильсия Шанаурова.

«Впервые в Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева и министерства образования региона на базе Красногорского колледжа создается уникальный Центр информационных технологий. Он обеспечит условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для граждан разного возраста и социального положения за счет развития цифрового образовательного пространства и цифровой экономики Подмосковья», – сказала Шанаурова.

Центр разместят в учебном корпусе Красногорского колледжа на Ильинском шоссе, 13. Сейчас там делают капитальный ремонт и проводят реконструкцию здания.

По словам Шанауровой, элементами инфраструктуры Центра станут учебно-лабораторный комплекс, тренировочный полигон, кампус для проживания и организации общественного питания, кванториум для профориентационной работы, спортивные сооружения, конференц-зал и переговорные комнаты, оснащенные современным оборудованием, в том числе мультимедийным для визуализации информации.

«Региональный центр компетенций в области информационных и коммуникационных технологий, действующий в колледже с декабря 2016 года, с введением Центра в действие получит возможность обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям топ-50 и топ-регион», – уточнила Шанаурова.

Она отметила, что в Центре будут сконцентрированы образовательные ресурсы, доступ к которым получат профильные образовательные организации. На базе центра будут реализовывать инновационные программы, направленные на совершенствование системы профильного образования в регионе, проводить курсы повышения квалификации, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки, в том числе педагогических и руководящих работников сферы профессионального образования.

«Еще одно направление в работе Центра – организация и проведение тренировочных сборов в период подготовки команды обучающихся и экспертов Московской области к участию в чемпионатах и олимпиадах профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» регионального, национального и международного уровней», – заключила Шанаурова.