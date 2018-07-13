РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 13 июл. Сотрудник национального центра космических исследований Франции посетил Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, на мероприятии обсуждались вопросы по совместному испытанию гидродинамического оборудования, сообщается на сайте института.

Все чаще поступают сообщения об упавших на Землю рукотворных объектах, российские ученые вынуждены корректировать орбиту МКС из-за возможного столкновения с космическим мусором, эксперты предупреждают о повышении вероятности инцидентов, в которых пострадают спутники. Все это заставляет мировое сообщество предпринимать меры для предотвращения дальнейшего засорения пространства вокруг нашей планеты. По этому вопросу в середине июня в ЦАГИ провели встречу с учеными из Института химической физики имени Семенова Российской академии наук (ИХФ РАН) и представителем Национального центра космических исследований Франции (CNES).

«Встреча прошла в рамках контракта ЦАГИ—CNES «Оптимизация термитных капсул для разрушения элементов конструкции спутников, сходящих с низкой орбиты Земли». Согласно его условиям, представители трех организаций подготовили и испытали модели в гиперзвуковых аэродинамических трубах ЦАГИ. Мы проектируем и изготавливаем модели капсул, оснащаем их средствами измерений, проводим экспериментальные исследования в аэродинамических трубах и подготавливаем отчеты по полученным результатам», – сказал руководитель работ по контракту, начальник отделения исследования аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов, объектов авиационно-космической и ракетной техники ФГУП «ЦАГИ» Сергей Дроздов.

По его словам, состоявшиеся сейчас пуски успешно подтвердили расчеты французских коллег.

Один из приоритетов деятельности CNES – обеспечение безопасности космических операций с участием Франции. Для этого французские ученые создали пакет программ для численного моделирования параметров входа в атмосферу плохообтекаемых тел искусственного (обломки спутников) и естественного (метеориты) происхождения.