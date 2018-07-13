РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 13 июл. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных провел две встречи в микрорайоне Западный, в мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса и неравнодушные жители, сообщается на сайте муниципалитета.

На собраниях также присутствовали депутат Московской областной думы Вячеслав Крымов, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский и его коллеги.

«Главной повесткой встречи с активом микрорайона стали проблемы ЖКХ и их решение. Представители общественных советов и старшие по домам смогли задать главе округа и депутатскому корпусу все интересующие их вопросы. Несколько из них Двойных взял на личный контроль», – говорится в сообщении.

На встрече с представителями бизнеса обсуждались насущные экономические проблемы и программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Также Двойных рассказал о крупных инвестиционных проектах, реализуемых в городском округе Домодедово.