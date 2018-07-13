РИАМО – 13 июл. Следственный комитет России предлагает ввести в Уголовный кодекс две новые статьи, чтобы правильно квалифицировать врачебные ошибки, сообщает Газета.ru.

Встреча сотрудников СК и представителей медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» состоялась 12 июля. В ведомстве обратили внимание, что в настоящий момент случаи неквалифицированной медицинской помощи расследуются по разным статьям УК. Кроме того, судебная практика также не имеет единообразия, в связи с чем подготовили законопроект о введении новых статей.

«Предлагается введение новых статей в УК России: статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Также предлагается изложение в новой редакции статьи 235 УК России: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, новые статьи в кодексе позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив, таким образом, как права пациентов, так и медицинских работников.